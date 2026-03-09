Il primo marzo a Pesaro si è svolta una manifestazione con circa 300 donne che si sono radunate sia in piazza che lungo il lungomare. L’evento ha coinvolto molte persone in un corteo volto a richiamare l’attenzione sulla parità di diritti tra i generi. La partecipazione ha visto un’ampia presenza femminile, con interventi e iniziative lungo il percorso.

L’8 marzo 2026 a Pesaro ha una mobilitazione di massa che va ben oltre la semplice celebrazione simbolica, trasformando le strade della città in un palcoscenico per il dibattito sulla parità. Cittadini e collettivi hanno riempito Piazza del Popolo e i percorsi urbani con presidi, sfilate e iniziative sportive, segnando una giornata densa di confronto politico e sociale. Il cuore dell’evento è stato l’intersezione tra attivismo politico, benessere fisico e riflessione culturale, dove trecento partecipanti hanno unito movimento corporeo e impegno civico. L’attenzione si è concentrata non solo sulle vittime di violenza o sul divario retributivo, ma anche sulla necessità di riscrivere il ruolo femminile nella vita pubblica, partendo da dati concreti come gli ottant’anni dal primo voto alle donne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pesaro 8 marzo: 300 donne in piazza e sul mare per la parità

