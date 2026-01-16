Calcio serie C il Perugia ritrova Tozzuolo ma rischia di perdere Montevago per il Gubbio

Nel calcio di serie C, il Perugia ha riabbracciato Tozzuolo, mentre si trova a dover affrontare il possibile addio di Montevago per il Gubbio. Per Diego Stramaccioni, la giornata è stata significativa, con il perfezionamento dell’accordo, le visite mediche e la firma del contratto. Una fase di cambiamenti e sfide che potrebbe influenzare il futuro della squadra e la sua composizione.

Per Diego Stramaccioni è stata una giornata che non dimenticherà facilmente. Prima l'accordo perfezionato ieri in tarda serata, poi le visite e la firma, avvenuta questa mattina. Infine il primo allenamento con la prima squadra, dopo tanto settore giovanile negli anni passati.

Calciomercato serie C, il Perugia ha preso Stramaccioni: difesa sistemata - Il classe 2001, dopo aver svolto le visite mediche, ha firmato il contratto che lo legherà ai biancorossi fino al 2026 con opzione per l'anno successivo. perugiatoday.it

Calcio, Serie C: il Bra sfiora l'impresa a Perugia, 1-1 al "Curi" - 1 con il Perugia (nel tardo pomeriggio di domenica 11 gennaio) nella giornata 2 di ritorno della Serie C Sky Wifi e ... cuneodice.it

