Personale infermieristico utilizzato negli uffici dell’Asl Salerno | il Nursind denuncia il caso a magistratura e forze dell’ordine

Il Nursind ha segnalato alle autorità che personale infermieristico dell’Asl Salerno viene impiegato negli uffici amministrativi anziché in reparto. Mentre nelle strutture ospedaliere si denunciano carenze di personale in corsia, centinaia di infermieri risultano impiegati in attività che non prevedono assistenza diretta ai pazienti. La denuncia riguarda sia il mancato rispetto delle funzioni che l’utilizzo improprio delle competenze.

Tempo di lettura: 3 minuti Mentre negli ospedali e nei servizi sanitari del territorio salernitano si continua a denunciare carenza di personale in corsia, centinaia di professionisti sanitari risultano impiegati in attività amministrative o comunque lontane dall’assistenza diretta ai pazienti. È da questa contraddizione che parte la nuova denuncia del Nursind di Salerno, che ha inviato una segnalazione a Procura di Salerno, Procura regionale della Corte dei Conti, comando provinciale dei carabinieri del Nas e Ordine degli Infermieri di Salerno. Secondo il sindacato delle professioni infermieristiche, nell’Asl Salerno sarebbero centinaia gli operatori sanitari utilizzati in funzioni che non corrispondono al loro ruolo assistenziale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

