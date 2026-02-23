Il Nursind denuncia caos straordinari all’Asl di Salerno

Tempo di lettura: 2 minuti “Quando il personale sanitario lavora al limite e le risorse vengono distribuite senza criteri chiari, a pagare il prezzo più alto sono i lavoratori e i cittadini”. È questo l’allarme lanciato dal sindacato degli infermieri della provincia di Salerno, Nursind, che chiede all’ Asl trasparenza, confronto e una revisione urgente della gestione delle ore di straordinario e della distribuzione del personale. “Non si può governare un’azienda sanitaria con decisioni calate dall’alto e senza spiegazioni. La gestione delle ore di straordinario per il 2026 è stata impostata in modo confuso e poco coerente con le reali esigenze dei reparti e dei servizi”, dichiara Biagio Tomasco, segretario generale del Nursind Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

