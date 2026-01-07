A partire da fine ottobre, con l’approvazione del nuovo regolamento comunale, cambiano le modalità di rilascio dei permessi per l’accesso alla Ztl. Queste modifiche mirano a rendere più chiari e trasparenti i criteri di autorizzazione, adeguandosi alle esigenze di mobilità e sostenibilità del centro storico. Di seguito, una panoramica sulle principali novità e sulla procedura di richiesta dei nuovi permessi.

In arrivo i nuovi permessi per l’accesso alla Ztl. Dopo anni d’attesa il consiglio comunale alla fine di ottobre ha approvato la nuova disciplina per l’accesso al centro storico. Effettivamente si tratta del primo, vero e proprio regolamento comunale ed è entrato in vigore già dai primi giorni di dicembre. Il nuovo documento ha permesso una revisione completa delle disposizioni in vigore fino a novembre prevedendo nuove categorie di aventi titolo al transito ed alla sosta e accogliendo anche le richieste rappresentate dalle associazioni di categoria. Rispetto alla precedente ordinanza, firmata nel 2021 dal commissario prefettizio Tiziana Tombesi, l’attuale regolamento disciplina anche i requisiti e le modalità di rilascio dei permessi che, in passato, veniva sostanzialmente demandata a regole interne agli uffici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accessi nella Ztl, i nuovi permessi. Con il regolamento comunale cambiano le modalità di rilascio

