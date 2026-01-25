Ci vogliono tutti marziani tutti uguali tutti finti | Renato Zero show a Roma e rende omaggio alle vittime di femminicidio con Libera – La scaletta

Il concerto di Renato Zero a Roma, intitolato “Libera”, rende omaggio alle vittime di femminicidio. In un’atmosfera sobria e rispettosa, Zero ringrazia il pubblico e le donne che si sono spese per la vita e la libertà, sottolineando l’importanza di essere autentici e di mantenere viva la memoria di chi non c’è più. Un momento di riflessione e solidarietà, senza enfasi, per ricordare e onorare.

"Grazie per i vostri visi, per le vostre braccia, per la vostra voce, per le vostre idee, per il fatto di essere come siete, non cambiate. Non dategli retta che vogliono tutti marziani, vogliono tutti uguali, tutti finti, precostituiti. Questa per chi non lo avesse inteso è l 'ora vera per tutti. Solo su un 'altra piccola raccomandazione: Non dimenticatemi!". Con queste parole Renato Zero ha concluso il primo dei cinque concerti, ieri, 24 gennaio, dell' OraZero In Tour al Palazzo dello Sport di Roma, poi altri palasport italiani fino ad aprile, per 30 date in calendario, molte delle quali già sold out.

