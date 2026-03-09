Morosini commenta la riforma Nordio, sostenendo che rappresenta un ritorno a un passato pre-costituzionale. Il dibattito referendario si fa sempre più acceso e polemico, mettendo in evidenza i numerosi richiami storici nel rapporto tra magistratura e potere politico. La discussione coinvolge vari attori e si svolge in un clima di forte tensione.

Sempre più acceso e polemico, il dibattito referendario evidenzia i molti corsi e ricorsi storici del travagliato rapporto fra magistratura e potere politico. Per comprendere integralmente tutti i risvolti dell’impatto della riforma Nordio, è essenziale ripercorrere ciò che la magistratura ha attraversato durante il fascismo, quando perse l’indipendenza, diventando un organo gerarchicamente subordinato al ministero della Giustizia. Nell’Elogio dei giudici scritto da un avvocato, pubblicato nel 1935 da Piero Calamandrei, oltre ai limiti e alle debolezze viene rispecchiata l’altissima dignità della magistratura di allora. Ma non vi furono soltanto eroismi e resistenze. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché la riforma Nordio è un ritorno ad un passato pre-costituzionale. Parla Morosini

Articoli correlati

La riforma Nordio mina l’equilibrio costituzionale sotto l’egida della separazione delle carriereIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha presentato una riforma che, apparentemente, punta a separare le carriere degli magistrati e dei...

Nino Di Matteo replica a Nordio: “La riforma costituzionale aggrava la degenerazione del Csm”È stato tirato in ballo nel dibattito sul referendum dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha alzato il livello dell’offensiva paragonando...

Altri aggiornamenti su Parla Morosini

Argomenti discussi: Sono la storia e la coscienza Costituzionale del Paese a dire NO alla riforma Nordio.

«Una nuova giustizia»: la riforma Nordio spiegata in pillole dal suo firmatarioSe in molti pensano che votare no al referendum del 22 e 23 marzo serva a dare una spallata al Governo Meloni, sbagliano. Si va a snaturare il senso di una riforma di civiltà che ... ilmattino.it

Giustizia, con la riforma Nordio la destra mette a rischio le garanzie di tuttiLa nuova norma, se entrasse in vigore dopo il referendum, non ci consegnerà una magistratura più autonoma forte e legittimata agli occhi dei cittadini ... repubblica.it