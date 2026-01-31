La riforma Nordio mina l’equilibrio costituzionale sotto l’egida della separazione delle carriere

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha presentato una nuova riforma che mira a separare le carriere dei magistrati e dei pubblici ministeri. La proposta ha già alimentato discussioni e preoccupazioni tra chi teme un cambiamento che potrebbe indebolire l’equilibrio costituzionale. La questione ora è se questa riforma rappresenti un passo avanti o rischi di creare nuove tensioni nel sistema giudiziario italiano.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha presentato una riforma che, apparentemente, punta a separare le carriere degli magistrati e dei pubblici ministeri. Ma l'effetto concreto di questa misura non è solo un cambiamento strutturale all'interno del sistema giudiziario: si tratta di un intervento che mette a rischio l'equilibrio costituzionale fondato sul principio di indipendenza delle magistrature. La riforma, infatti, non si limita a ridefinire i percorsi professionali, ma introduce meccanismi che potrebbero influenzare in modo diretto le decisioni degli organi inquirenti. Il nodo centrale non è la separazione delle carriere, bensì la possibilità che il potere esecutivo, attraverso il controllo sulle nomine e sulle risorse, eserciti un'ombra di influenza su processi che dovrebbero restare autonomi.

