Ted Lasso 4 una rivoluzione a Richmond | arriva la squadra femminile

La quarta stagione di Ted Lasso sta per arrivare, e questa volta la grande novità riguarda Richmond. La squadra femminile debutta ufficialmente, portando una rivoluzione nel mondo del calcio locale. Apple TV ha iniziato a diffondere le prime immagini, facendo crescere l’attesa tra i fan, ormai impazienti di scoprire cosa succederà in questa nuova avventura.

Il ritorno di Ted Lasso è ormai ufficiale e Apple TV ha iniziato a mostrare le prime immagini della quarta stagione, alimentando l’attesa dei fan. Dopo aver segnato un’epoca nel panorama delle serie comedy, lo show con Jason Sudeikis si prepara a una nuova fase del suo racconto. La data di uscita è fissata per la metà dell’anno, con il debutto previsto durante l’estate negli Stati Uniti. Le immagini diffuse, che potete vedere andando direttamente a leggere Variety Australia offrono un primo sguardo a un cambiamento importante, destinato a rinnovare profondamente la storia. La quarta stagione è attualmente in produzione e vedrà il ritorno di Jason Sudeikis non solo come protagonista, ma anche come produttore esecutivo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

La quarta stagione di “Ted Lasso” arriverà questa estate su Apple TV+.

