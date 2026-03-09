Per non perdere i fondi Pnrr il cantiere per la metrotranvia si anticipa | cosa cambia da oggi per i tram

A partire da oggi, lunedì 9 marzo, i lavori per la metrotranvia nel quartiere Adriano vengono anticipati. L'Atm ha disposto alcune modifiche alla linea tram 7 per garantire la prosecuzione dei lavori e non perdere i fondi del Pnrr. Le modifiche entreranno in vigore immediatamente e riguarderanno principalmente gli orari e le fermate del tram.

Le modifiche al servizio comunicate da Atm sono necessarie per la costruzione della metrotranvia nord: lavori anticipati per non perdere i finanziamenti del Pnrr I lavori per la metrotranvia devono essere anticipati. E per il cantiere nel quartiere Adriano, Atm ha disposto alcune modifiche a partire da oggi, lunedì 9 marzo, per il tram 7. “Per non perdere i finanziamenti Pnrr è stata anticipata entro l’estate la realizzazione del collegamento tra il quartiere Adriano e Cascina Gobba” spiegano da Atm. Da lunedì 9 marzo fino all’estate, i tram della linea 7, da piazzale Lagosta arrivano fino alla fermata di via Tremelloni Anassagora. Qui fanno capolinea e ripartono al contrario. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Fine cantiere lavori del tram a Bologna, ruspe di notte e interventi lampo: si accelera per non perdere i fondi del PnrrBologna, 6 marzo 2026 – Ci siamo, questa volta è davvero il rush finale per i cantieri del tram.

Tram 7: da oggi il servizio si riduce per salvare i fondi PnrrIl cantiere per la realizzazione della metrotranvia nord a Milano subisce un’accelerazione forzata per garantire l’erogazione dei fondi del Piano...

