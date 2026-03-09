Per la donna che sarai il tenero scatto di Meghan Markle con la figlia Lilibet per l’8 marzo

Per l’8 marzo Meghan Markle ha condiviso un’immagine con la figlia Lilibet, in cui sono ritratte mentre si abbracciano su una scogliera. La foto mostra le due donne riprese di spalle, con Meghan che tiene stretta la figlia. La scelta dello scatto e la cornice naturale sono state pubblicate sui social dalla duchessa di Sussex.

Teneramente abbracciate, riprese di spalle, su una scogliera; così compaiono Meghan Markle e la figlia Lilibet Diana nell'ultimo scatto pubblicato dalla Duchessa di Sussex sul proprio profilo Instagram; una foto scattata, come Markle stessa scrive in caption, da "Papà Sussex", ovvero il principe Harry, in occasione della Giornata internazionale della donna, celebrata l'8 marzo. "Per la donna che un giorno sarai" scrive l'ex attrice di Suits nello scatto social; Meghan Markle posta spesso immagini che la ritraggono assieme ai figli, i quali però sono ritratti sempre in modo da avere il volto coperto, a tutela della loro privacy.