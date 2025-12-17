Caldaie il ministero spiega cosa cambia | Nessun passo indietro sui controlli

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha diffuso chiarimenti sullo schema di decreto riguardante i controlli e le ispezioni delle caldaie negli edifici, confermando l’impegno a mantenere alta la sicurezza e l’efficienza energetica senza introdurre modifiche sostanziali.

Nessun passo indietro su sicurezza ed efficienza energetica. Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica interviene per chiarire il contenuto dello schema di decreto che ridefinisce il sistema dei controlli e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici. E precisando che il testo circolato in queste settimane sulle caldaie è ancora una bozza e non una versione definitiva. Il provvedimento, sottolinea il Mase, è in fase di elaborazione. Dovrà comunque passare al vaglio della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato prima di essere adottato. L'obiettivo resta quello fissato dal decreto legislativo di recepimento della direttiva europea, spiega il ministero.

