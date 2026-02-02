Mauro Corona spiega perché scrive | Per dimenticarmi non ho più nessun problema

Mauro Corona spiega perché scrive: per lui, scrivere è un modo di liberarsi dai dolori e di dimenticare. Alpinista e scultore, Corona dice che mettere nero su bianco le sue storie di montagna lo aiuta a superare i momenti difficili del passato. Scrivere per lui non è solo un talento, ma una necessità, un modo per trovare pace e affrontare i problemi che ha vissuto.

Perché Mauro Corona, alpinista e scultore, è anche uno scrittore? È lo stesso ertano a spiegare la sua necessità di scrivere, per lui un modo di sfogare una necessità interiore, quasi terapeutica e necessaria, per raccontare le storie di montagna e superare i dolori legati al suo passato difficile. «Scrivo anche per dimenticarmi, oltre a vari altri motivi. Quando scalo non riesco a liberare la mia mente dai problemi, dalla malattia, dalla morte, dai disagi, dalle insicurezze. Quando scolpisco non ci riesco ad esempio», ha detto recentemente su Instagram in un'intervista a Mondadori per il suo romanzo "I sentieri degli aghi di pino", che ha ripubblicato anche nelle sue Instagram Stories.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

