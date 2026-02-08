Elezioni in Giappone i conservatori dominano gli exit poll | la premier Takaichi verso la maggioranza assoluta

I risultati delle elezioni in Giappone mostrano un netto successo dei conservatori, che secondo gli exit poll si avviano a conquistare la maggioranza assoluta. La premier Takaichi si prepara a rafforzare il suo governo, confermando la svolta a destra avviata nelle ultime settimane. La vittoria sembra ormai certa, e ora si aspetta solo l’esito ufficiale delle urne.

L’esito delle recenti consultazioni elettorali in Giappone segna un momento di profonda trasformazione per l’assetto politico del Sol Levante. Gli exit poll diffusi da Kyodo News descrivono uno scenario in cui la coalizione conservatrice non solo mantiene il potere, ma riesce a espandere in modo significativo il proprio consenso popolare. Questo voto rappresenta il primo vero banco di prova per la premier Sanae Takaichi, che ha assunto la guida del Partito Liberal Democratico (LDP) solo tre mesi fa. La decisione strategica di sciogliere la Camera dei Rappresentanti per indire elezioni anticipate sembra aver sortito l’effetto sperato, confermando la fiducia degli elettori verso una linea politica improntata alla stabilità e al rafforzamento della sovranità nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Il voto in Giappone apre le urne questa mattina, con il partito del premier Takaichi che punta a conquistare la maggioranza alla Camera bassa.

Il Giappone vira A DESTRA con la prima premier donna, Sanae Takaichi | The Essential

