Il Pentagono ha minacciato di esercitare pressioni su Anthropic affinché permetta l’impiego militare dei suoi modelli di intelligenza artificiale. La disputa riguarda le restrizioni sull’uso bellico di queste tecnologie, con le autorità statunitensi che insistono sulla possibilità di applicazioni militari. La situazione evidenzia le tensioni tra le aziende di AI e le istituzioni governative in un settore sempre più al centro di attenzioni strategiche.

La tensione tra principi etici e interessi economici ha raggiunto un punto di rottura nel settore dell’intelligenza artificiale, con il Pentagono che preme per l’uso militare dei modelli linguistici avanzati. Dario Amodei, alla guida di Anthropic, ha inizialmente respinto le richieste di rimuovere i filtri di sicurezza, solo per aprire trattative non appena minacciato da una revoca contrattuale dell’amministrazione Trump. L’evoluzione della vicenda rivela come la pressione finanziaria possa erodere rapidamente le posizioni morali dichiarate dalle grandi aziende tecnologiche, trasformando dichiarazioni pubbliche in semplici strategie di marketing piuttosto che in bussole etiche ferme. 🔗 Leggi su Ameve.eu

