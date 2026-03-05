Anthropic riapre i colloqui con il Pentagono | limiti chiari sull’uso militare dell’AI

Anthropic ha ripreso i colloqui con il Pentagono per discutere dell’uso dei propri sistemi di intelligenza artificiale. L’azienda, nota nel settore dell’AI, conferma l’interesse a collaborare con le forze armate, mentre stabilisce limiti chiari sull’applicazione militare delle proprie tecnologie. La ripresa delle trattative si concentra sulla definizione di confini precisi per l’impiego delle soluzioni AI.

Anthropic, una delle principali aziende nel settore dell’intelligenza artificiale (AI), ha ripreso i colloqui con il Pentagono per valutare l’uso dei propri sistemi. La scorsa settimana le trattative si erano fermate bruscamente, dopo il rifiuto dell’azienda di accettare l’impiego dei suoi strumenti senza limiti, soprattutto per scopi militari diretti. L’azienda si era infatti opposta all’utilizzo della sua AI per programmi di sorveglianza di massa o per lo sviluppo di armi autonome, come riportato dal Financial Times. In precedenza, l’allora presidente Donald Trump aveva ordinato alle agenzie federali di sospendere l’uso degli strumenti di Anthropic. 🔗 Leggi su Billipop.com

Anthropic resiste al Pentagono: niente AI militare senza limitiTensione ai massimi livelli tra il Pentagono e una delle aziende più influenti nel campo dell'intelligenza artificiale.

"Uso incompatibile con i valori democratici": Anthropic respinge le richieste del Pentagono sull'IaAnthropic ha rifiutato le richieste del Pentagono sull'uso senza limiti dei suoi strumenti di Ia, denunciando rischi per democrazia, diritti civili e...

