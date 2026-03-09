Pellegrino rinnova col Parma | La classifica è prevedibile

Durante la cerimonia di premiazione dell’iniziativa Amico dei bambini, l’attaccante del Parma Mateo Pellegrino ha parlato della stagione in corso, sottolineando che la classifica attuale è ciò che si aspettava. In seguito, ha annunciato il rinnovo con il club, confermando il suo impegno per il futuro. L’evento si è svolto il 9 marzo 2026.

Il 9 marzo 2026, durante la cerimonia di premiazione dell'iniziativa Amico dei bambini, l'attaccante del Parma Mateo Pellegrino ha tracciato un bilancio della stagione in corso. L'atleta ha confermato il rinnovo contrattuale con i gialloblù e ha espresso piena fiducia nella guida tecnica affidata a Cuesta. Nonostante una posizione in classifica che non lo sorprende, il giocatore sottolinea come ci sia ancora molto margine di miglioramento da sfruttare per raggiungere gli obiettivi finali. La dichiarazione arriva mentre la squadra allenata da Cuesta sta affrontando una fase delicata, caratterizzata da risultati misti ma con una solida base di punti raccolti.