Parma Pellegrino rinnova | Felice di continuare questo percorso

Mateo Pellegrino ha firmato il rinnovo del suo contratto con il Parma. La notizia è arrivata sui social del club, che ha confermato la volontà di continuare insieme. L’attaccante argentino resta in maglia crociata e si dice felice di proseguire questa avventura.

Il club ha annunciato il prolungamento del contratto dell’attaccante argentino attraverso i social. Le parole del calciatore: "Un giorno bellissimo per me" Mateo Pellegrino rinnova il suo contratto con il Parma. L’annuncio è arrivato direttamente dal club attraverso i canali social, ufficializzando la prosecuzione del rapporto con l’attaccante argentino. Grande la soddisfazione del giocatore, che ha commentato così il prolungamento: “Sono molto contento di annunciare il mio rinnovo con il Parma. È sicuramente un giorno bellissimo per me. Sono qui da un anno e abbiamo vissuto tanti momenti belli, altri meno, ma voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicino, a partire dai miei compagni, perché questo traguardo è anche merito loro”.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Approfondimenti su Mateo Pellegrino

Parma-Milan, Pellegrino sulle orme di Crespo

Ultime notizie su Mateo Pellegrino

Pellegrino fa felice Cuesta con un gran gol. La Gazzetta di Parma: Punto importanteE' terminato in pareggio il derby emiliano tra Sassuolo e Parma, gara giocata ieri alle 15:00 e valida per la 18^ giornata di Serie A. Al Mapei Stadium succede tutto nel primo tempo: prima l'incornata ... tuttomercatoweb.com

Parma, Pellegrino: Bene i goal, ma sono più contento per la vittoria della squadraLa prima vittoria stagionale del Parma porta la firma di Mateo Pellegrino, attaccante argentino autore di una doppietta decisiva contro il Torino nella quinta giornata di Serie A. Dopo il gol in Coppa ... tuttomercatoweb.com

Era il 23 aprile del 2025 e al Tardini il Parma vinse 1-0 contro la Juventus, al 46' Mateo Pellegrino segnò il gol della vittoria che fece esplodere il Tardini di gioia. Risale all’11 aprile 2015 l’ultima vittoria del Parma, squadra guidata dall'allenatore Alberto Donad - facebook.com facebook

La panchina del Parma a Napoli: fuori Bernabé, Del Prato, Pellegrino, Valeri. Addirittura fuori Corvi, che è già la riserva di Suzuki. Ora provate simpaticamente a immaginare se... x.com