Pellegrino trascina il Parma | la classifica dei marcatori gialloblù dell’anno solare
Nel corso dell’anno solare, i numeri dei marcatori del Parma evidenziano due aspetti distinti. Mateo Pellegrino si conferma il principale punto di riferimento offensivo con 10 reti, mentre la squadra nel suo complesso ha incontrato difficoltà a mantenere una continuità costante. Un’analisi dei dati permette di comprendere meglio le dinamiche e le sfide del club nel corso di questa stagione.
I numeri aiutano a leggere una stagione senza filtri. E quelli del Parma, nell’anno solare, raccontano una doppia verità: da una parte c’è Mateo Pellegrino, riferimento offensivo indiscusso con 10 gol; dall’altra c’è una squadra che, nel complesso, ha spesso faticato a trovare continuità sotto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
