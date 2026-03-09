Pellegrino | La classifica non mi sorprende Milan? Ho appena rinnovato con il Parma

Durante un evento dedicato ai bambini, Pellegrino ha commentato la stagione del Parma e il suo percorso nel calcio italiano, affermando che la posizione in classifica non lo sorprende e che ha appena rinnovato il contratto con il club. L’atleta ha parlato anche del suo rapporto con il Milan, chiarendo la situazione attuale. La sua presenza all’evento ha attirato l’attenzione dei presenti.

L’attaccante gialloblù, premiato come 'Amico dei bambini', ripercorre la stagione della squadra di Cuesta: "Abbiamo fatto tanti punti, ma dobbiamo ancora lavorare" Intervenuto a margine dell’evento che lo ha visto insignito del premio ‘Amico dei bambini’, Mateo Pellegrino ha fatto il punto sulla stagione del Parma e sul suo percorso personale nel calcio italiano. L’attaccante gialloblù ha spiegato come la posizione in classifica della squadra allenata da Cuesta non rappresenti per lui una sorpresa. “Certo che me lo aspettavo, uno prova sempre ad avere la fiducia al massimo. È vero che ci siamo trovati in una posizione che prima magari non ci aspettavamo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Nella sua prima mezza stagione in Italia, Pellegrino ha messo a segno 3 gol e fornito un assist in 13 partite.

