Ufficiale | Pellegrino ha rinnovato il contratto con il Parma

Mateo Pellegrino ha firmato di nuovo con il Parma. L’attaccante resterà in squadra fino a giugno 2030, confermando la volontà del club di puntare su di lui a lungo termine. La società ha annunciato l’accordo ufficiale, blindando così uno dei giocatori chiave della rosa.

Mateo Pellegrino ha ufficialmente rinnovato il contratto con il Parma. Gran colpo della squadra ducale che ha fatto firmare un nuovo accordo al proprio attaccante fino al giugno del 2030. Ufficiale il rinnovo di Pellegrino col Parma (Ansa Foto) – calciomercato.it Un affare che permette al Parma di poter affrontare la prossima sessione di calciomercato con la massima serenità, potendo valutare le offerte in arrivo per l’attaccante argentino che fa gola a diverse squadre italiane ed estere. La valutazione del cartellino dell’attaccante si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Il centravanti, che a ottobre compirà 25 anni, è stato a lungo nel mirino del Milan che aveva pensato a lui già per il mercato di gennaio, virando poi su Fullkrug, preso in prestito dal West Ham. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Il Parma ha ufficializzato oggi il rinnovo di contratto di Pellegrino fino al 2030.

