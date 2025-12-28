Palestra Juve Percassi rivela sull’obiettivo bianconero | Lascerà il Cagliari a gennaio? Ecco la verità sul suo futuro Cosa ha detto!
L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha commentato le possibilità di un trasferimento di un giocatore dal Cagliari alla Juventus a gennaio. In questa occasione, ha fornito chiarimenti sulle intenzioni del calciatore e sul suo futuro, offrendo un quadro preciso sulla situazione attuale e sulle eventuali decisioni in vista della finestra di mercato. Ecco le parole di Percassi e le ultime novità sulla trattativa.
Palestra Juve, Luca Percassi – ad dell’Atalanta – ha parlato così delle possibilità che l’esterno lasci il Cagliari a gennaio.. Ai microfoni di DAZN nel pre di Atalanta Inter, Luca Percassi è uscito allo scoperto su Marco Palestra, obiettivo del calciomercato Juve. RIMPIANTO DI NON AVER PRESO PRIMA PALLADINO – «No, il calcio è fatto di scelte. C’è stato un momento della stagione in cui con Juric avevamo bisogno di entusiasmo, Palladino l’ha portato, siamo contenti e consapevoli che dobbiamo lavorare e migliorare ancora. Ha una grande responsabilità, deve continuare a fare il bene dell’Atalanta». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
