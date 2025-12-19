Pedro Almodovar | il suo ' Natale amaro' nel teaser trailer di Amarga Navidad
Un'anticipazione intensa e coinvolgente quella del nuovo film di Pedro Almodovar,
Inquadrature simmetriche, confronti melodrammatici, musica incalzante, ecco un primo sguardo al nuovo film di Pedro Almodovar in uscita in primavera. Criptico e parco di battute il teaser trailer del nuovo film di Pedro Almodovar, Amarga Navidad. Dopo il successo de La stanza accanto, che ha visto il cineasta impegnato a dirigere le star internazionali Tilda Swinton e Julianne Moore, Almodovar fa ritorno nella natia Spagna per dirigere una pellicola più in linea con la sua produzione. Amarga Navida (titolo internazionale Bitter Christmas) è un "dramma domestico ambientato durante le festività natalizie in cui una storia d'amore inizia a logorarsi quando una donna esausta decide di partire per andare a trovare un'amica per Natale, lasciandosi alle spalle un partner tormentato". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Toy Story 5, Buzz e Woody di nuovo insieme nel primo teaser trailer – Video
Leggi anche: Luca Argentero è il geniale e spregiudicato Avvocato Ligas nel primo teaser trailer della serie SKY
I 15 film LGBTQIA+ più attesi del 2026.
Pedro Almodovar: il suo 'Natale amaro' nel teaser trailer di Amarga Navidad - Inquadrature simmetriche, confronti melodrammatici, musica incalzante, ecco un primo sguardo al nuovo film di Pedro Almodovar in uscita in primavera. movieplayer.it
Amarga Navidad: ecco il primo teaser del nuovo film di Pedro Almodóvar - Il grande regista spagnolo torna con un nuovo lavoro dopo il successo di La stanza accanto, premiato a Venezia e osannato nel mondo. comingsoon.it
Amarga Navidad, il prossimo film di Pedro Almodóvar è una tragicommedia natalizia - Si intitola Amarga Navidad, traducibile dallo spagnolo all’italiano come “Natale amaro”, ed è il nuovo progetto cinematografico di Pedro Almodóvar. tg24.sky.it
È già passato un anno dalla morte di Marisa Paredes. “Gigantesca attrice. Mi incantava. La prima volta che l’ho vista era in “Entre tinieblas” magnifico film di Pedro Almodovar in cui interpretava Suor Estiercól (Suor Sterco) la suora drogata e allucinata che vive - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.