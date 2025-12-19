Un'anticipazione intensa e coinvolgente quella del nuovo film di Pedro Almodovar,

© Movieplayer.it - Pedro Almodovar: il suo 'Natale amaro' nel teaser trailer di Amarga Navidad

Inquadrature simmetriche, confronti melodrammatici, musica incalzante, ecco un primo sguardo al nuovo film di Pedro Almodovar in uscita in primavera. Criptico e parco di battute il teaser trailer del nuovo film di Pedro Almodovar, Amarga Navidad. Dopo il successo de La stanza accanto, che ha visto il cineasta impegnato a dirigere le star internazionali Tilda Swinton e Julianne Moore, Almodovar fa ritorno nella natia Spagna per dirigere una pellicola più in linea con la sua produzione. Amarga Navida (titolo internazionale Bitter Christmas) è un "dramma domestico ambientato durante le festività natalizie in cui una storia d'amore inizia a logorarsi quando una donna esausta decide di partire per andare a trovare un'amica per Natale, lasciandosi alle spalle un partner tormentato". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Leggi anche: Toy Story 5, Buzz e Woody di nuovo insieme nel primo teaser trailer – Video

Leggi anche: Luca Argentero è il geniale e spregiudicato Avvocato Ligas nel primo teaser trailer della serie SKY

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

I 15 film LGBTQIA+ più attesi del 2026.

Pedro Almodovar: il suo 'Natale amaro' nel teaser trailer di Amarga Navidad - Inquadrature simmetriche, confronti melodrammatici, musica incalzante, ecco un primo sguardo al nuovo film di Pedro Almodovar in uscita in primavera. movieplayer.it