Pechino Express Estremo Oriente | Nuova Stagione dal 12 Marzo su Sky

La nuova stagione di Pechino Express parte giovedì 12 marzo. La trasmissione sbarca in estremo Oriente con un percorso ancora più impegnativo. Gli spettatori potranno seguirla esclusivamente su Sky e in streaming su NOW. La sfida promette di essere più dura e avventurosa che mai.

Nella nuova stagione di Pechino Express è tutto estremo come anticipa il primo promo ufficiale dell'avventura in partenza giovedì 12 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Dieci coppie guidate dal capitano Costantino della Gherardesca affiancato per la prima volta nella storia da ben tre inviati Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda affronteranno l'Estremo Oriente viaggiando tra Indonesia, Cina e Giappone in un percorso totalmente. su Digital-News.it Nella nuova stagione di Pechino Express è tutto estremo come anticipa il primo promo ufficiale dell'avventura in partenza giovedì 12 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. 🔗 Leggi su Digital-news.it

