Abusi sulla figlia 14enne condanna confermata in appello per il padre orco

La corte d’appello ha confermato la condanna per il padre che aveva abusato della figlia di 14 anni. La sentenza di violenza sessuale aggravata resta valida e definitiva. La vicenda ha scioccato la comunità, e ora si aspetta che giustizia sia fatta.

Respinte le richieste della difesa e ribadita l'alta credibilità del racconto della minore. I giudici: "Le dichiarazioni sono scaturite dalla consapevolezza che certi comportamenti non sono consoni tra padre e figlia" La sentenza di condanna per violenza sessuale aggravata su una figlia minorenne di 14 anni è giuridicamente solida e merita di essere confermata. È quanto ha stabilito la Corte d’appello di Perugia, respingendo il ricorso del padre condannato in primo grado a undici anni di reclusione e 100mila euro di provvisionale. L’uomo era stato riconosciuto colpevole di aver costretto l’adolescente a subire e a compiere su di lui atti sessuali.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

