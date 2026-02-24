Sanremo 2026 il programma delle cinque serate

Sanremo 2026 apre con il programma delle cinque serate, annunciato ufficialmente. La causa è l’attesa di conoscere i brani in gara e le modalità di svolgimento dell’evento. Il Teatro Ariston si prepara ad accogliere i partecipanti dal 24 al 28 febbraio, con tante novità e sorprese. La serata di apertura vedrà protagonisti artisti già noti e giovani talenti. La kermesse promette di intrattenere il pubblico con esibizioni dal vivo e momenti di spettacolo.

© Davidemaggio.it - Sanremo 2026, il programma delle cinque serate

© Salvo La Fata per mediaMai Via alla gara per l’elezione delle canzoni vincitrici della sezione Big e della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, in scena al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. Ecco il programma dettagliato, serata per serata, dei cinque appuntamenti della storica kermesse canora in onda su Rai 1. Prima serata – Martedì 24 febbraio 2026. Conduttore: Carlo Conti. Co-conduttori: Laura Pausini, Can Yaman. Ospiti: Olly, Tiziano Ferro, Gaia (Piazza Colombo), Max Pezzali (Palco Galleggiante). Regolamento serata: si esibiscono i 30 Big in gara. Viene stilata una classifica delle 30 canzoniArtisti eseguite in serata. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it Perché Sanremo inizia così tardi e qual è il programma delle cinque serate del FestivalSanremo 2026 inizia più tardi del previsto. Sanremo 2026: date, ospiti e il programma ufficiale delle serateIl festival di Sanremo torna quest’anno dal 24 al 28 febbraio. SANREMO 2026 DAL 24 AL 28 FEBBRAIO: PROGRAMMA DELLE CINQUE SERATE Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Sanremo 2026: guida completa al Festival tra cantanti, look e momenti chiave; Sanremo 2026, gli artisti, gli ospiti e il programma della prima serata. Festival di Sanremo 2026: i cantanti, le canzoni, gli ospiti, i duetti cover, i conduttori e il programma delle serateDal 24 al 28 febbraio 2026 torna l’appuntamento più atteso della musica italiana: il Festival di Sanremo, la guida completa. superguidatv.it Sanremo 2026, il programma delle cinque serate: debutto, duetti, finaleD opo mesi di indiscrezioni, chiacchiere e polemiche comincia stasera Sanremo 2026. Ecco il programma delle 5 serate, da martedì 24 al 28 febbraio in diretta su Rai 1 dalle 20.30 circa, con streaming ... iodonna.it Sentireascoltare - Se doveste descrivere il Festival di Sanremo 2026 con un solo aggettivo, quale usereste Qui trovate programma, ospiti e duetti della 76esima edizione. https://www.sentireascoltare.com/news/sanremo-2026-al-via-programma-ospiti-e-d - facebook.com facebook Sanremo 2026, gli artisti, gli ospiti e il programma della prima serata x.com