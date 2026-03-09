Pavimento romano ribalta la mappa di Barcino | nuova storia

Durante gli scavi sotto un hotel nel quartiere Gotico di Barcellona è stato scoperto un pavimento romano. La scoperta ha portato gli storici a riconsiderare la disposizione della mappa della città antica, modificando le conoscenze precedenti. La zona, nota per le sue testimonianze storiche, si arricchisce di un nuovo elemento archeologico che rivela dettagli inediti sulla presenza romana nel centro cittadino.

Sotto un hotel nel cuore del Gotico di Barcellona è emerso un pavimento romano che costringe gli storici a riscrivere la mappa della città antica. La scoperta, avvenuta durante lavori per l’ampliamento del Gran Hotel Barcino, ha rivelato una struttura monumentale datata tra il 15 e il 10 a.C., proprio nella fase di fondazione della colonia. L’orientamento delle lastre di pietra, allineate parallelamente al decumano anziché al cardo, ribalta le teorie consolidate sull’urbanistica di Barcino. Questo ritrovamento trasforma radicalmente la comprensione della disposizione degli edifici pubblici e del tempio di Augusto. L’impatto sul piano urbano di Barcino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

