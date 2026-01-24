Montefiascone il caso dei lavori per la fibra | Rimosso il pavimento romano senza permessi | FOTO

A Montefiascone, sono stati avviati lavori di scavo per la posa della fibra ottica lungo la Cassia Romana in località Paoletti, senza autorizzazioni ufficiali. In particolare, sono stati rimossi alcuni elementi del pavimento romano, suscitando attenzione e preoccupazione tra le autorità locali. Circoli di Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno segnalato la situazione, evidenziando la necessità di verifiche e interventi per garantire il rispetto delle normative e il patrimonio storico.

FI e FdI intervengono sull'intervento in corso lungo la Cassia romana in località Paoletti: "I materiali lapidei del basolato erano già stati caricati su un camion e con ogni probabilità destinati allo smaltimento" "I circoli di Forza Italia e Fratelli d'Italia di Montefiascone sono venuti a conoscenza dell'avvio di lavori di scavo per il passaggio della fibra ottica lungo la Cassia Romana in località Paoletti". Fin qui non ci sarebbe nulla di strano nella comunicazione dei due partiti all'opposizione. Ma il tratto di strada è finito sotto la lente perché secondo i politici si tratta di "uno sfregio alla storia della città" visto che l'intervento riguarda un segmento "di straordinario valore storico e culturale risalente a oltre duemila anni fa e oggi riconosciuto come parte integrante del percorso della Via Francigena".

