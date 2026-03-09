Pauroso incidente in galleria auto si ribalta | 3 persone ferite

Un incidente si è verificato questa mattina nella galleria Poggio Secco, lungo il bypass del Galluzzo sulla strada statale 741. Tre automobili sono state coinvolte, con un'auto che si è ribaltata. Tre persone sono rimaste ferite e soccorse sul posto. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Firenze, 9 marzo 2026 – Incidente fra 3 auto all’interno della galleria “Poggio Secco” nel by pass del Galluzzo sulla strada statale 741 dove sono rimaste ferite 3 persone. Lo scontro è avvenuto intorno alle 10.40 di oggi, 9 marzo e, successivamente, è stato necessario chiudere temporaneamente la viabilità in entrambe le direzioni per consentire la messa in sicurezza delle persone coinvolte. Incidente a Capostrada, Federico non ce l’ha fatta. È morto in moto a 54 anni Il traffico è stato quindi deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Lo scontro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto appunto tre veicoli causando il ferimento di tre persone e il ribaltamento di un’autovettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

