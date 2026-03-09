Pauroso incidente in galleria auto si ribalta | 3 persone ferite

Da lanazione.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato questa mattina nella galleria Poggio Secco, lungo il bypass del Galluzzo sulla strada statale 741. Tre automobili sono state coinvolte, con un'auto che si è ribaltata. Tre persone sono rimaste ferite e soccorse sul posto. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Firenze, 9 marzo 2026 – Incidente fra 3 auto all’interno della galleria “Poggio Secco” nel by pass del Galluzzo sulla strada statale 741 dove sono rimaste ferite 3 persone. Lo scontro è avvenuto intorno alle 10.40 di oggi, 9 marzo e, successivamente, è stato necessario chiudere temporaneamente la viabilità in entrambe le direzioni per consentire la messa in sicurezza delle persone coinvolte. Incidente a Capostrada, Federico non ce l’ha fatta. È morto in moto a 54 anni Il traffico è stato quindi deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Lo scontro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto appunto tre veicoli causando il ferimento di tre persone e il ribaltamento di un’autovettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pauroso incidente in galleria auto si ribalta 3 persone ferite
© Lanazione.it - Pauroso incidente in galleria, auto si ribalta: 3 persone ferite

Articoli correlati

Pauroso incidente all’alba a Firenze, auto si ribalta sulla rotatoria: due persone estratte dall’abitacoloFirenze, 25 dicembre 2025 – Incidente all’alba del giorno di Natale alla rotatoria di Lungarno Aldo Moro.

Incidente in Tangenziale a Venaria Reale, scontro tra tre auto e una si ribalta: quattro persone ferite, lunghe codeIncidente lungo la Tangenziale Nord di Torino intorno alle 18,20 di oggi, 28 dicembre 2025.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pauroso incidente

Discussioni sull' argomento Pauroso schianto in galleria a Vittorio Veneto: auto finisce sotto un mezzo pesante; Due incidenti, ore d’inferno in A1. Nuove chiusure: ansia a San Polo; Incidente in A1 oggi pauroso scontro tra due Tir e un’auto lunghe code tra Firenze sud e Incisa; Camion si scontra con un' auto sulla circonvallazione e si ribalta | feriti i conducenti e traffico bloccato FOTO.

pauroso incidente in galleriaPauroso incidente in galleria, auto si ribalta: 3 persone feriteLa viabilità del by pass del Galluzzo è stata interrotta per consentire la messa in sicurezza delle persone coinvolte e della strada ... msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.