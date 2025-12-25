Pauroso incidente all’alba a Firenze auto si ribalta sulla rotatoria | due persone estratte dall’abitacolo

Firenze, 25 dicembre 2025 – Incidente all’alba del giorno di Natale alla rotatoria di Lungarno Aldo Moro. Una sola vettura coinvolta che ha terminato la marcia in prossimità della statua L'Uomo della Pioggia Jean-Michel Folon, ribaltandosi su un fianco. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sul posto con una squadra e un polisoccorso. Hanno operato per estrarre due persone dall'abitacolo rimaste bloccate. Il primo uomo è stato estratto ma non ha avuto necessità di cure mentre per l'uomo alla guida è stato necessario il taglio di alcune parti dell'autovettura per consentire di inserire i presidi di immobilizzazione sanitari sulla persona e affidato al personale medico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

