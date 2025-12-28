Incidente in Tangenziale a Venaria Reale scontro tra tre auto e una si ribalta | quattro persone ferite lunghe code

Oggi, 28 dicembre 2025, sulla Tangenziale Nord di Torino, vicino a Venaria Reale, si è verificato un incidente tra tre veicoli, con una vettura che si è ribaltata. Quattro persone sono rimaste ferite e si registrano lunghe code nel traffico. L'incidente si è verificato intorno alle 18:20, subito dopo l'ingresso di Venaria Reale, causando disagi alla viabilità locale.

Incidente lungo la Tangenziale Nord di Torino intorno alle 18,20 di oggi, 28 dicembre 2025. Subito dopo l'entrata di Venaria Reale, un'auto che percorreva la carreggiata in direzione di corso Regina si è ribaltata. Non risultano altri veicoli coinvolti. I soccorsiQuattro persone sono rimaste.

