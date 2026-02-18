Tenta di rapire un bambino in un supermercato | arrestato un 45enne a Napoli
Un uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino di 5 anni nel supermercato di Caivano, a Napoli, ieri sera. La polizia ha arrestato l’uomo subito dopo l’episodio, che ha provocato il panico tra i clienti. Il bambino si trovava con la madre al momento dell’accaduto, e l’intervento rapido delle forze dell’ordine ha evitato il peggio.
Attimi di paura ieri sera a Caivano, in provincia di Napoli, dove un uomo ha tentato di rapire un bambino di 5 anni all’interno di un supermercato. L’intervento dei Carabinieri ha portato all’ arresto di un 45enne di nazionalità ghanese, già noto alle forze dell’ordine e ora accusato di tentato sequestro di persona. L’episodio è avvenuto intorno alle 19.30 nel supermercato Md di via Atellana. La centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Caivano ha ricevuto una richiesta di aiuto e una pattuglia è stata inviata immediatamente sul posto. I militari hanno raccolto le testimonianze della titolare dell’attività, dei dipendenti e di alcuni presenti, oltre ad analizzare le immagini dei sistemi di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
