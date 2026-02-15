LIVE Pattinaggio artistico Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA | inizia il cammino di Conti-Macii

Giovanni Conti e Luca Macii sono scesi in pista per la gara di pattinaggio artistico a Milano Cortina 2026, inizia il loro percorso verso le medaglie olimpiche. La loro esibizione si svolge sotto gli occhi attenti di pubblico e giudici, con un programma che promette grandi emozioni. La coppia ha scelto un tema musicale coinvolgente e ha eseguito salti e combinazioni con grande precisione. La gara continua con altri atleti pronti a sfidarsi sul ghiaccio.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero della gara maschile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La seconda parte del programma del pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 si accende con il programma corto delle coppie, uno degli appuntamenti più attesi dell'intera rassegna. Sul ghiaccio del Forum, domenica 15 febbraio a partire dalle 19.45, i riflettori saranno puntati soprattutto su Sara Conti e Niccolò Macii, chiamati a inseguire un risultato di prestigio davanti al pubblico di casa. La coppia azzurra arriva all'appuntamento clou della stagione dopo un percorso costruito con attenzione. In una gara combattuta, l'Italia è salita di posizioni e ora si trova al terzo posto nella prova a squadre delle Olimpiadi di pattinaggio artistico. Bronzo per il Pattinaggio di figura a squadre miste. Niccolò Macii, Sara Conti, Charlène Guignard, Marco Fabbri, Lara Naki Gutmann, Matteo Rizzo e Daniel Grassl Nona medaglia per l'Italia