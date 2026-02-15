LIVE Pattinaggio artistico Corto coppie d’artistico Olimpiadi in DIRETTA | Conti-Macii lanciano la sfida per le medaglie

Riku Miura e Ryuichi Kihara hanno conquistato il titolo mondiale, e la loro presenza a Cortina ha fatto salire la tensione tra le coppie d’artistico in gara alle Olimpiadi. La coppia giapponese, nota per la precisione e l’eleganza delle esibizioni, si prepara a sfidare Conti e Macii, che puntano alle medaglie con determinazione. La competizione si preannuncia molto serrata, con un livello tecnico che si alza di giorno in giorno.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.44: La concorrenza, però, sarà di altissimo profilo. I giapponesi Riku Miura e Ryuichi Kihara, campioni del mondo in carica, rappresentano un riferimento tecnico e artistico imprescindibile. I tedeschi Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin, reduci da podi iridati e continentali, sono altrettanto solidi e competitivi. Senza dimenticare i georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava, freschi campioni europei, pronti a inserirsi nella lotta per le prime posizioni. 19.41: Campioni d'Europa nel 2023 e attuali medagliati mondiali, Conti e Macii hanno dimostrato negli ultimi anni di poter competere stabilmente ai massimi livelli.