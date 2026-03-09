Pat McAfee ha chiarito di non avere intenzione di tornare nel mondo della WWE, affermando che questa realtà lo ha un po’ superato. Dopo aver rotto il silenzio sul suo rapporto con la compagnia, le sue dichiarazioni sono state nette e senza ambiguità, lasciando intendere che non ci sono progetti futuri di collaborazione o apparizioni in TV legate alla WWE.

Pat McAfee ha rotto il silenzio sul suo rapporto con la WWE, e le sue parole non lasciano molto spazio all’ottimismo per chi sperava di rivederlo presto in televisione. Durante una sessione di domande e risposte nelle sue Instagram Stories, l’ex commentatore ha risposto a un fan che gli chiedeva se avesse intenzione di tornare nella programmazione della WWE. La risposta è stata diplomatica ma piuttosto chiara: “Non credo si possa mai dire mai, specialmente quando si parla di WWE. Ma in questo momento non sembra qualcosa che debba succedere. Ho la sensazione che quel mondo mi abbia un po’ superato.” L’omaggio a Michael Cole e l’addio senza rimpianti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Pat McAfee allontana l'ipotesi di un ritorno: "Quel mondo mi ha un po' superato"

