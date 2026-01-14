Muharemovic si allontana il ritorno alla Juve? Quel club è pronto a sbaragliare la concorrenza Ecco i dettagli

Muharemovic potrebbe non tornare alla Juventus, nonostante le voci di mercato. Il club bianconero si trova ora a dover affrontare la concorrenza di altri club, come il Manchester United, che hanno mostrato interesse per il centrale del Sassuolo. La situazione rimane in evoluzione, con dettagli importanti ancora da definire.

Muharemovic, il ritorno alla Juve non è affatto scontato. Anche il Manchester United si è messo in lizza per il centrale del Sassuolo. Il Manchester United sta attraversando una fase di profonda ricostruzione tecnica e societaria, cercando di ritrovare la stabilità perduta negli ultimi anni. Dopo l’ennesimo ribaltone in panchina, i vertici hanno sciolto le riserve sul nome della nuova guida tecnica affidando la panchina a Michael Carrick, il quale avrà l’arduo compito di risollevare le sorti di una squadra apparsa spesso priva di un’identità precisa. La nomina del nuovo allenatore ha immediatamente dato il via alle grandi manovre per rinforzare la rosa in vista delle prossime finestre di trasferimento, con un occhio di riguardo particolare per il reparto arretrato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Muharemovic, si allontana il ritorno alla Juve? Quel club è pronto a sbaragliare la concorrenza. Ecco i dettagli Leggi anche: Muharemovic Juve, si allunga la lista delle pretendenti: quel top club ha mandato scout a osservarlo dal vivo in Sassuolo Fiorentina. I dettagli Leggi anche: Calciomercato Juve, il Liverpool balza in pole position: potrebbe sbaragliare la concorrenza e piazzare il colpo già a gennaio! I dettagli Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La Juventus vuole il Chiesa-bis: trattativa aperta col Liverpool. Roma, Raspadori si allontana? Parte con l'Atletico per la Supercoppa a Gedda. Muharemovic, la Juve pensa al ritorno: ceduto a luglio, valore quintuplicato ma almeno c'è la clausola - E allora, ecco, nemmeno andarsene così lontano quando, sul mercato e tra le esigenze, si presenterà l’opportunità di andare a pescare un difensore centrale. tuttosport.com Lo 0-1 del Mapei Stadium sta stretto alla Juventus. Al 45' Muharemovic condanna il Sassuolo - Primo tempo molto intenso al Mapei Stadium, la Juventus rientra negli spogliatoi avanti per 1- tuttomercatoweb.com

Muharemovic uomo mercato tra Inter e Juve. Carnevali parla, lui carica: "Sono forte e lo dimostro" - Muharemovic: "Sono forte, ma qualcuno non ci credeva" Queste le parole dell'ex Juve in conferenza stampa: "Dopo il gol ho cercato dapprima la mia famiglia, poi mio fratello e sua moglie. tuttosport.com

L'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, allontana le voci di mercato legate a Muharemovic

