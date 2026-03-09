Pasta La Molisana | 100 milioni e la quinta generazione al comando

La famiglia Ferro ha deciso di rilanciare l’azienda Pasta La Molisana, investendo 100 milioni di euro e passando il comando alla quinta generazione. L’impresa si conferma come la seconda realtà più grande del settore in Italia e guida il mercato delle varianti integrali. La decisione coinvolge la gestione e lo sviluppo di nuovi prodotti, mantenendo una presenza significativa nel settore alimentare nazionale.

La famiglia Ferro ha avviato il rilancio dell’azienda Pasta La Molisana, confermandosi come seconda forza nazionale nel settore e detenendo il primato nella variante integrale. Sono stati stanziati 100 milioni di euro per la costruzione di un nuovo stabilimento e l’ampliamento della gamma produttiva. L’operazione segna l’ingresso imminente della quinta generazione all’interno del management aziendale. Questa mossa strategica mira a consolidare ulteriormente la posizione di mercato già raggiunta dalla realtà imprenditoriale molisana. Investimenti strutturali e nuove direzioni. I fondi destinati allo sviluppo industriale sono stati definiti con precisione: una somma pari a 100 milioni di euro è stata allocata per l’espansione fisica e produttiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

