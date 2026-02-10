Slittino | i lettoni Bots Plume al comando nella quinta prova del doppio Bene gli azzurri

Questa mattina, nella quinta prova del doppio nello slittino ai Giochi di Milano Cortina, i lettoni Bots e Plume hanno ottenuto il miglior tempo e sono al comando della classifica. Gli azzurri, invece, hanno fatto bene, anche se non sono ancora tra i primi. Le gare continuano e tutti aspettano le prossime sfide.

Nuova giornata di Olimpiadi di Milano Cortina, proseguono le prove per lo slittino che nei prossimi giorni vedrà susseguirsi tutte le gare. In scena oggi quinta e sesta prova per il doppio maschile. Al comando troviamo i lettoni BotsPlume: 52.722 per loro, crono che si è alzato rispetto alle prove precedenti, da capire se per le condizioni della pista o se per una gestione generale da parte degli atleti. Secondo posto a 56 millesimi per gli austriaci SteuKindl, poi le due coppie azzurre: terzi Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, staccati di 115 millesimi, quarti Ivan Nagler e Fabian Malleier a 132 millesimi.

