Passeggiata a Testaccio con le grandi donne che lo hanno attraversato | Maria Montessori Elsa Morante Gabriella Ferri

Una passeggiata nel quartiere Testaccio dedicata alle grandi donne che l'hanno attraversato: Maria Montessori, Elsa Morante e Gabriella Ferri. In questi quartieri, ciascuna di loro ha lasciato tracce della propria attività, contribuendo alla storia culturale, educativa e artistica del rione. Un percorso che permette di conoscere meglio le figure che hanno segnato diverse epoche e ambiti, riconoscendo il loro impatto sulla città e sulla cultura italiana.

Una passeggiata nello storuci rione Testaccio sulla figura di tre donne: Maria Montessori, Elsa Morante e Gabriella Ferri che in diversi periodi e in diversi ambiti, in quelle strade hanno vissuto, lavorato messo a frutto parte della propria produzione artistica, letteraria e scientifica.

