Roma apre il primo Centro Pubblico di Fotografia | un’eccellenza tecnologica firmata Archeologia Industriale 2030 Scarl To Be e XAL

Roma apre il primo Centro Pubblico di Fotografia negli Archivi Capitolini. L’inaugurazione si è svolta questa mattina, con l’obiettivo di offrire un nuovo spazio dedicato all’arte fotografica, tra tecnologia e tradizione. La struttura, realizzata da Archeologia Industriale 2030 Scarl, To Be e XAL, combina elementi di archeologia industriale con luci intelligenti e multimedia. È il primo esempio di un polo culturale all’avanguardia che mira a coinvolgere cittadini e visitatori in un percorso tra passato e presente.

Dove archeologia industriale, luce intelligente e multimedia si incontrano per dare vita a un nuovo polo culturale della Capitale Roma, 30 gennaio 2026 – Roma Capitale inaugura il primo Centro Pubblico di Fotografia, un polo culturale d'avanguardia situato negli spazi storici degli Archivi Capitolini. L'opera, realizzata dall ' ATI IAB Spa SARFO APPALTI E COSTRUZIONI Srl aggiudicataria dell'appalto, è il frutto di una collaborazione sinergica che vede come protagonista Archeologia Industriale 2030 Scarl insieme a To Be Srl e XAL, partner d'eccellenza per la componente tecnologica e illuminotecnica.

