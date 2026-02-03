Roma apre il primo Centro Pubblico di Fotografia | un’eccellenza tecnologica firmata Archeologia Industriale 2030 Scarl To Be e XAL

Roma apre il primo Centro Pubblico di Fotografia negli Archivi Capitolini. L’inaugurazione si è svolta questa mattina, con l’obiettivo di offrire un nuovo spazio dedicato all’arte fotografica, tra tecnologia e tradizione. La struttura, realizzata da Archeologia Industriale 2030 Scarl, To Be e XAL, combina elementi di archeologia industriale con luci intelligenti e multimedia. È il primo esempio di un polo culturale all’avanguardia che mira a coinvolgere cittadini e visitatori in un percorso tra passato e presente.

Dove archeologia industriale, luce intelligente e multimedia si incontrano per dare vita a un nuovo polo culturale della Capitale Roma, 30 gennaio 2026   – Roma Capitale inaugura il primo   Centro Pubblico di Fotografia, un polo culturale d’avanguardia situato negli spazi storici degli Archivi Capitolini. L’opera, realizzata dall ’ ATI IAB Spa SARFO APPALTI E COSTRUZIONI Srl   aggiudicataria dell’appalto, è il frutto di una collaborazione sinergica che vede come protagonista   Archeologia Industriale 2030 Scarl   insieme a   To Be Srl   e   XAL, partner d’eccellenza per la componente tecnologica e illuminotecnica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

