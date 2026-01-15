Pic-nic sul prato dello stadio scoperti in flagranza con bottiglie di spumante | fermati

Durante una visita allo stadio Allianz di Torino, un uomo e una donna, provenienti da Bologna, sono stati sorpresi mentre consumavano un pic-nic sul prato con bottiglie di spumante. L’evento si è concluso con l’arresto dei due, coinvolti in una situazione che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. L’incidente è avvenuto lunedì sera, dopo la partita Juventus-Cremonese, vinta dai bianconeri per 5-0.

Bologna, 15 gennaio 2026 - Una normale trasferta in famiglia si chiude con un arresto. È accaduto lunedì sera, quando un uomo e una donna, fratello e sorella arrivati da Bologna per assistere alla partita Juventus-Cremonese, sono stati scoperti all'interno dell'Allianz Stadium di Torino diverse ore dopo il termine dell'incontro, vinto dai bianconeri per 5-0. Si erano nascosti nello stadio di Torino. I due, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si erano nascosti all'interno dello stadio con l'intenzione di trascorrervi la notte, consumando generi alimentari e riposando nei locali dello stadio.

