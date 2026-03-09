Passaggio generazionale nelle imprese di famiglia | ecco come gestirlo

Le imprese di famiglia costituiscono il 70% del tessuto produttivo italiano e sono fondamentali per l’economia del paese. Il passaggio generazionale rappresenta un momento cruciale in queste aziende, che richiede una gestione accurata per garantire continuità e stabilità. La questione interessa molte realtà imprenditoriali che si preparano a affrontare questo passaggio.

LE IMPRESE familiari sono la spina dorsale dell’economia italiana: rappresentano il 70% del tessuto produttivo nazionale. Oggi attraversano la fase più delicata della loro storia recente: il passaggio generazionale. Una transizione che, oltre la governance, riguarda la tenuta di una quota decisiva di PIL e occupazione. In circa il 60% delle imprese familiari il know-how strategico resta nelle mani del fondatore e nel 60% dei casi si tratta di imprenditori over 60. Il tempo diventa la leva critica che comprime competitività, investimenti e innovazione e, nei casi peggiori, minaccia la sopravvivenza dell’azienda. Il quadro si complica guardando ai successori: tra i figli di imprenditori solo due su dieci dichiarano di voler continuare l’attività di famiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

"Il passaggio generazionale– rischi, strumenti ed opportunità": un incontro a Rocca San Giovani

Imprese, manca il ricambio generazionale

