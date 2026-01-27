Il passaggio generazionale– rischi strumenti ed opportunità | un incontro a Rocca San Giovanni

Questo incontro offre spunti pratici e strumenti utili per affrontare il passaggio generazionale nelle aziende, analizzando rischi e opportunità. Organizzato dal Rotary Club Lanciano Costa dei Trabocchi, si rivolge a imprenditori e professionisti interessati a gestire con consapevolezza questa fase cruciale. L’appuntamento si terrà il 29 gennaio alle 17 presso l’hotel Villa Medici di Rocca San Giovanni.

Giovedì 29 gennaio, alle ore 17, all'hotel Villa Medici, si terrà l'evento organizzato dal Rotary Club Lanciano Costa dei Trabocchi con il patrocinio del Comune di Rocca San Giovanni sul tema del passaggio generazionale nelle aziende, dal titolo "Il passaggio generazionale– rischi, strumenti ed opportunità".

