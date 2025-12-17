Bimbo nato morto all’ospedale di Brindisi indagati tre medici e due ostetriche I controlli prima del parto e il battito scomparso all’improvviso

Un tragico evento scuote Brindisi: un neonato nato morto presso l’ospedale “Perrino”. La procura ha aperto un’indagine coinvolgendo tre medici e due ostetriche, dopo che il battito si è improvvisamente arrestato. La vicenda solleva interrogativi sui controlli preparto e sulla gestione delle emergenze in un momento delicato per le famiglie e la comunità locale.

La procura di Brindisi ha iscritto nel registro degli indagati tre medici e due ostetriche per il bimbo nato morto il 23 novembre scorso all’ospedale “Perrino” della città pugliese. Per i cinque l’accusa è di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Venerdì 19 dicembre sarà eseguita l’autopsia dal medico legale Roberto Vaglio. La madre del piccolo, una donna di 30 anni, era quasi alla 39esima settimana, e quella notte si trovava già nella struttura sanitaria in travaglio. I controlli prima del parto e il battito scomparso all’improvviso. Per monitorare questa fase è stata sottoposta, come da protocollo, a una serie di tracciati. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Bimbo nato morto, medici e ostetriche dell’ospedale di Lodi a processo: “Si è atteso troppo per il parto” Leggi anche: Bimbo nato morto: tre medici e due ostetriche iscritti nel registro degli indagati Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Bimbo nato morto all’ospedale Perrino: la Procura di Brindisi apre un’inchiesta - Bimbo nato morto all’ospedale Perrino di Brindisi: la Procura apre un’inchiesta. ostuninotizie.it

