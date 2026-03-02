Parità di genere Coop accelera | 46% di donne al vertice e la sinergia con Fondazione Cecchettin

Coop annuncia l'obiettivo di raggiungere una rappresentanza femminile del 46% ai vertici entro il 2026, con l'intento di promuovere la parità di genere. A Milano, l'azienda ha presentato l'iniziativa “Agenda Close the Gap 2026” e ha avviato la seconda edizione della campagna “Dire, fare, amare”, coinvolgendo anche la Fondazione Cecchettin in questa strategia.

L'azienda presenta a Milano "Agenda Close the Gap 2026", dando il via alla seconda edizione della campagna "Dire, fare, amare". Si continua a lavorare per raggiungere la parità di genere con formazione interna, lungo le filiere e nelle scuole.