suicidio assistito scade il termine per la consegna del macchinario ma il cnr ottiene una proroga

Firenze, 17 febbraio 2026 – Nuove attese per "Libera", nome di fantasia della 55enne toscana affetta da sclerosi multipla a cui è stato riconosciuto l'accesso al suicidio assistito. Domani, 18 febbraio, scade il termine dei 90 giorni fissato dal tribunale di Firenze affinché il Cnr fornisca il dispositivo necessario per consentirle (tramite comando oculare) l'infusione endovenosa del farmaco per il fine vita. L’ordinanza del 19 novembre 2025 imponeva al Cnr di realizzare e consegnare il macchinario entro tre mesi. Ma il Cnr ha richiesto, e ottenuto oggi dal giudice, una proroga tecnica di altri 15 giorni, motivata con la necessità di ulteriori controlli e verifiche di sicurezza, rinviando così il test conclusivo a casa di Libera, inizialmente fissato per lunedì 16 febbraio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Stefano Massoli: «Mia moglie Laura Santi ed io abbiamo lottato per accedere ai suicidio assistito. È stato durissima, ma bisogna avere il diritto di dire no a una vita che non è più degna di essere vissuta»Stefano Massoli condivide la storia della moglie, Laura Santi, che il 21 luglio 2025 ha scelto il suicidio assistito.

