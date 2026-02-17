Suicidio assistito scade il termine per la consegna del macchinario Ma il Cnr ottiene una proroga
Il Cnr ottiene una proroga dopo che il termine per consegnare il macchinario del suicidio assistito è scaduto. La vicenda riguarda
Firenze, 17 febbraio 2026 – Nuove attese per "Libera", nome di fantasia della 55enne toscana affetta da sclerosi multipla a cui è stato riconosciuto l'accesso al suicidio assistito. Domani, 18 febbraio, scade il termine dei 90 giorni fissato dal tribunale di Firenze affinché il Cnr fornisca il dispositivo necessario per consentirle (tramite comando oculare) l'infusione endovenosa del farmaco per il fine vita. L’ordinanza del 19 novembre 2025 imponeva al Cnr di realizzare e consegnare il macchinario entro tre mesi. Ma il Cnr ha richiesto, e ottenuto oggi dal giudice, una proroga tecnica di altri 15 giorni, motivata con la necessità di ulteriori controlli e verifiche di sicurezza, rinviando così il test conclusivo a casa di Libera, inizialmente fissato per lunedì 16 febbraio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: La Slovenia e il rifiuto del suicidio assistito: una società divisa davanti all’ultima scelta
Stefano Massoli: «Mia moglie Laura Santi ed io abbiamo lottato per accedere ai suicidio assistito. È stato durissima, ma bisogna avere il diritto di dire no a una vita che non è più degna di essere vissuta»Stefano Massoli condivide la storia della moglie, Laura Santi, che il 21 luglio 2025 ha scelto il suicidio assistito.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il primo suicidio assistito in Piemonte. La Chiesa di Torino: Sconfitta umana e sociale; Suicidio assistito, basta deleghe: lo Stato faccia la sua legge; Suicidio assistito, l’Italia resta senza legge; Suicidio medicalmente assistito, primo caso in Piemonte: è un 40enne affetto da una grave malattia degenerativa.
Fine vita, proroga per il caso di 'Libera': slitta consegna del macchinario per suicidio assistitoProroga di 30 giorni al CNR per il macchinario per suicidio assistito. L'appello dell’Ass. Luca Coscioni: Ogni rinvio prolunga sofferenza ... gonews.it
Suicidio assistito, Libera deve aspettare ancora: prorogati i termini per la consegna del dispositivo dal Cnr. Lei: «Vogliono che rinunci»La donna, 55 anni, è immobilizzata e solo con un macchinario ad hoc, come disposto dalla Corte Costituzionale, può porre fine alla sua vita. Il macchinario doveva essere consegnato dal Cnr in questi g ... corrierefiorentino.corriere.it
Dopo il suicidio assistito di Alberto, da giovedì 19 febbraio al via la disussione sul suicidio medicalmente assistito. Nicco: «Sarebbe cinico affrontare un tema così profondo come terreno di scontro» facebook
Primo suicidio assistito: “Il paziente si è somministrato il farmaco, con lui c’era il suo medico” x.com