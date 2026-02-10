Supplenze ATA brevi si può cambiare incarico se uno scade a febbraio e l’altro al termine delle lezioni?
Una lettrice ha chiesto se può cambiare incarico tra due supplenze ATA. Uno scade a fine febbraio, l’altro al termine delle lezioni. Vuole sapere se è possibile lasciare quello in scadenza prima e accettare il nuovo. La domanda riguarda le regole che permettono di cambiare incarico in tempi diversi all’interno dello stesso anno scolastico. La risposta non è semplice e dipende dalle specifiche norme vigenti, ma in molti casi i supplenti devono rispettare le scadenze e le modalità previste dall’istituzione scolastica.
Una lettrice chiede se, nell’ambito delle supplenze ATA, sia possibile lasciare un incarico in scadenza a fine febbraio per accettarne un altro fino al termine delle lezioni. La risposta dipende dalla tipologia di contratto: non sempre una supplenza di durata maggiore consente il cambio di incarico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su Supplenze ATA
Stipendi docenti e ATA, aumenti e arretrati entro il 23 gennaio, una tantum entro febbraio, pagamento supplenze brevi e saltuarie a marzo
Entro il 23 gennaio verranno erogati gli stipendi di gennaio, comprensivi degli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024.
Stipendi scuola, pagamento una tantum a febbraio: 110 euro lordi per insegnanti, 270 euro lordi per ATA. A marzo supplenze brevi e saltuarie
A febbraio gli insegnanti riceveranno un pagamento una tantum di 110 euro lordi, mentre gli ATA prenderanno 270 euro.
Ultime notizie su Supplenze ATA
Argomenti discussi: Stipendi docenti e ATA, a febbraio una tantum e a marzo adeguamenti per supplenti brevi; Stipendio, a marzo arretrati e aumenti anche per docenti e Ata con supplenze brevi. Non un euro di meno la campagna Anief per la verifica dei cedolini; Arretrati Scuola: NoiPA annuncia l’Emissione Speciale di Febbraio 2026. Guida a Importi e Date; Aumenti stipendio docenti 2026: a chi spetta una tantum?.
Pagamento aumenti e arretrati stipendi Docenti e ATA, anche per le supplenze brevi: chiarimenti NoiPANoiPA ha fornito nuovi i chiarimenti su aumenti, arretrati e una tantum per Docenti e ATA, anche per i titolari di contratti di supplenza breve. Ecco le date da sapere e gli importi. ticonsiglio.com
Supplenze Ata: la scuola deve verificare i titoli per convalidare il punteggioScopri l'importanza del punteggio ATA e la necessità di verificare i titoli per garantire la correttezza delle supplenze. informazionescuola.it
Buongiorno. Info per supplenze brevi e saltuarie ed emissioni speciali. Quanto devo aspettare, all incirca, per ricevere lo stipendio del mese lavorato gennaio 2026 - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.