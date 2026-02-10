Supplenze ATA brevi si può cambiare incarico se uno scade a febbraio e l’altro al termine delle lezioni?

Una lettrice ha chiesto se può cambiare incarico tra due supplenze ATA. Uno scade a fine febbraio, l’altro al termine delle lezioni. Vuole sapere se è possibile lasciare quello in scadenza prima e accettare il nuovo. La domanda riguarda le regole che permettono di cambiare incarico in tempi diversi all’interno dello stesso anno scolastico. La risposta non è semplice e dipende dalle specifiche norme vigenti, ma in molti casi i supplenti devono rispettare le scadenze e le modalità previste dall’istituzione scolastica.

