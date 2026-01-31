Parità di genere | nella prima Commissione regionale presente anche il notaio bergamasco Fabrizio Pavoni

Nella prima seduta della Commissione regionale per le pari opportunità, presente anche il notaio bergamasco Fabrizio Pavoni. La nuova commissione, creata dal Comitato Regionale Notarile della Lombardia, si propone di promuovere la parità di genere tra i notai, valorizzare le differenze e tutelare i diritti delle donne nel settore. È la prima volta che viene istituito un organismo di questo tipo a livello regionale, e l’obiettivo è di affrontare le disparità e migliorare le condizioni di lavoro e rappresentanza femminile nel notariato.

Bergamo. Il Comitato Regionale Notarile della Lombardia ha istituito la prima Commissione regionale per le pari opportunità nella professione notarile, un organismo stabile dedicato alla promozione della parità di genere, della valorizzazione delle differenze e della tutela dei diritti delle donne, all'interno della professione e nel rapporto del notariato con la società. La commissione rappresenta una novità significativa nel panorama istituzionale del notariato lombardo e nasce con l'obiettivo di favorire un confronto strutturato, promuovere iniziative di studio e avanzare proposte operative sui temi dell'equità e delle pari opportunità.

