Parità di genere negli enti locali Saverino Pd | In Sicilia la legge è ignorata

In Sicilia, nonostante la legge sulla parità di genere negli enti locali, questa viene spesso ignorata. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sostenuto la normativa, ma la sua applicazione rimane limitata. La questione evidenzia le difficoltà di attuazione delle norme volte a promuovere l’equilibrio di genere nelle amministrazioni comunali, sottolineando la distanza tra impegno legislativo e realtà sul campo.

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, faceva parte della maggioranza che ha sostenuto e votato la legge che introduce la parità di genere nelle giunte dei Comuni sopra i 3mila abitanti, la cosiddetta 'legge Delrio', eppure quella stessa norma non riesce a trovare ancora.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Parità nelle giunte comunali, il Pd Sicilia chiede l’allineamento alla legge nazionaleIl Partito Democratico Sicilia richiede un adeguamento delle giunte comunali alla legge nazionale sulla parità di genere.

Nel 2026, con una legge sulla parità di genere in vigore, con dati che raccontano una sotto-rappresentanza strutturale delle donne nella politica, la parità numerica in una prima giunta non sarebbe stata un azzardo - facebook.com facebook