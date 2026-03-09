Il Paris Saint Germain di Luis Enrique sfida il Chelsea di Rosenior negli ottavi di finale di Champions League, partita in programma il 11 marzo 2026 alle ore 21:00. Il match segue la sconfitta del PSG contro il Monaco in casa, una rivincita dopo essere stati eliminati nei playoff della stessa competizione. Le formazioni e le quote sono state annunciate in vista di questa sfida.

Sconfitto dal Monaco in casa in una sorta di rivincita dopo averli eliminati nei playoff di Champions League, il Paris Saint Germain di Luis Enrique affronta negli ottavi di finali della competizione il Chelsea di Rosenior. I parigini sono tornati a giocare a sprazzi, concedendosi pause e amnesie difensive che stanno costando un campionato che non sarebbe dovuto mai essere in discussione. Dura la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Paris Saint Germain-Chelsea (Champions League, 11-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

